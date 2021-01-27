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Москва

Аккаунт Трампа на YouTube остался замороженным на неопределенный срок 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
YouTube заморозил аккаунт Трампа на неопределенный срок
Фото: Reuters
Видеохостинг YouTube продлил экс-президенту США Дональду Трампу запрет на размещение видео в своей учетной записи на неопределенный срок, сообщает телеканал «360».
Ограничения касаются и страницы и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Он теперь не может зарабатывать деньги на этой платформе. который теперь не имеет право зарабатывать деньги на платформе.
YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео на официальной учетной записи Трампа 13 января. Также видеохостинг удалил последний ролик бывшего президента. Платформа объяснила свое решение тем, что материалы в аккаунте бывшего американского лидера «разжигали насилие». Позже ограничения продлили еще на одну неделю.
Также из-за штурма Капитолия 6 января и обвинений Трамп подстрекательство его страницы в Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch также были заблокированы.
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Наука и техника , Дональд Трамп , США
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