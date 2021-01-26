Следы Немецкого двора обнаружили в Великом Новгороде

Археологи обнаружили восточную границу Немецкого двора во время раскопок в Великом Новгороде. Этот центр торговли Ганзейского союза существовал в XII—XVI веках. Долгое время учёные знали лишь его приблизительное местоположение. В настоящее время на раскопках собрана коллекция бытовых и хозяйственных предметов, многие из которых имеют западноевропейское происхождение. Изучение Немецкого двора в 2021 году будет продолжено.

Совместная экспедиция учёных Института археологии РАН , Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого обнаружила следы Немецкого двора в Великом Новгороде. Об открытии сообщил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков на XXXV научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

В ходе раскопок в историческом центре древнего города археологи нашли фрагменты средневековых улиц Славная, Михайлова и восточную границу Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории купцов Ганзейского союза в XII—XVI веках.

«О существовании на территории современного квартала 38 Немецкого двора рассказывают многочисленные письменные источники — как русские, так и западноевропейские. Но археологически это место долго оставалось белым пятном. Точное местонахождение Немецкого двора было неизвестно, так как в разных источниках его границы обозначаются достаточно произвольно. Теперь мы можем уверенно говорить, что Немецкий двор найден», — заявил Пётр Гайдуков.

Из письменных источников учёным хорошо известны уклад и законы, по которым жили иностранные купцы на новгородской земле. Устав Немецкого двора — Новгородская скра — предписывал им селиться в специально отведённом месте. Немецкий двор был обнесён частоколом, ворота на ночь запирались, территория охранялась. В центре располагалась принадлежащая Ганзейскому союзу каменная церковь Святого Петра, где купцы хранили товары. После присоединения Новгорода к Москве и ограничения торговых отношений Немецкий двор прекратил своё существование в конце XVI века.

Определить место, где находилось торговое представительство, помогло подробное описание прилегающих улиц, найденное в писцовой книге Новгорода 1583—1584 годов. Тот же источник позволил выяснить площадь Немецкого двора: около 1960 кв. м, из которых 217 кв. м занимало кладбище.

Первые разведочные работы на участке новгородского квартала №38 были проведены ещё в 1999 году. Тогда была открыта каменная постройка и фрагмент прилегающей улицы Славной, но сам Немецкий двор обнаружен не был. Новые раскопки начались уже после того, как в 2019 году администрация Великого Новгорода приняла решение о создании на исследуемой территории Археологического парка.

Важным результатом работ стала находка части стены соседней с Немецким двором церкви Иоанна Крестителя XIV века. Заложенные на участке шурфы и траншеи позволили археологам уточнить топографию средневековой застройки квартала.

Также раскопки дали возможность обнаружить остатки Большого Государева двора, который, согласно летописям, сгорел недостроенным ещё в 1580 году. К западу от остатков Государева двора учёные нашли части жилых усадеб, общая площадь которых насчитывала до 1500 кв. м.

Археологи полагают, что эти большие усадьбы принадлежали новгородским боярам. Отчасти это предположение подтверждается найденными на этом участке печатями, связанными с Советом господ — высшим органом управления в Новгороде.

В 15 м от открытой церкви Иоанна Крестителя археологи обнаружили мостовую Большой Пробойной улицы и частокол Немецкого двора. Учёным удалось установить, что длина его восточной границы — около 60 м.

В ходе работ на участке археологи собрали значительную коллекцию древних бытовых и хозяйственных предметов западноевропейского происхождения. В их числе — деревянная бирка со знаком ганзейского купца, владычные и государственные вислые свинцовые печати XV века, ливонские монеты начала XV века, фрагменты рейнской керамики, текстильные пломбы, а также большая ганзейская дубовая бочка и черепица.