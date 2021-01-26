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Apple создаст складной iPhone с необычными камерами 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Apple создаст складной iPhone с необычными камерами
Фото: РИА Новости
В Apple работают над смартфоном, который получит гибкий корпус, сильно отличаясь от предыдущих iPhone. О новом патенте компании из Купертино сообщает PatentlyApple.
В патенте говорится о применении нескольких камер, для получения панорамного изображения. Фотосенсоры будут интегрированы в гибкий корпус, что обеспечивает различные углы обзора для датчиков. Очевидно, что такое устройство получит и складной экран.
Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются, а патент лишь намекает на эту технологию. Возможно, складывающийся iPhone будет представлен в ближайшие годы.
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Наука и техника , Apple , Купертино , США
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