Разработан бесконтактный метод выявления COVID-19 

Сотрудники из Пекинского университета сконструировали портативный электрический детектор, способный быстро обнаружить РНК с признаками COVID-19. Об этом сообщает eurekalert.org

При использовании детектора не нужно брать мазки из носа пациентов и делать ПЦР-тест. Новый прибор основан на использовании графеновых полевых транзисторов для обнаружения РНК у пациентов с COVID-19. Он состоит из биосенсорного чипа и электрической измерительной машины.

Метод был подтвержден на клинических испытаниях, результаты которых совпадают с результатами, полученными методом ПЦР. Процесс занимает примерно десять минут. Новый детектор позволит проводить массовое тестирование на COVID-19 дешево и точно.

Использование прибора также поможет снизить риск ложноотрицательных результатов, которые неизбежны в ходе тестирования нуклеиновых кислот "старым" методом. Система обнаружения может выявлять антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2 со сверхнизким уровнем детализации.