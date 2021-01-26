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Разработан бесконтактный метод выявления COVID-19 

Российская Газета 2 часа назад
Разработан бесконтактный метод выявления COVID-19
Фото: РИА Новости
Сотрудники из Пекинского университета сконструировали портативный электрический детектор, способный быстро обнаружить РНК с признаками COVID-19. Об этом сообщает eurekalert.org.
При использовании детектора не нужно брать мазки из носа пациентов и делать ПЦР-тест. Новый прибор основан на использовании графеновых полевых транзисторов для обнаружения РНК у пациентов с COVID-19. Он состоит из биосенсорного чипа и электрической измерительной машины.
Метод был подтвержден на клинических испытаниях, результаты которых совпадают с результатами, полученными методом ПЦР. Процесс занимает примерно десять минут. Новый детектор позволит проводить массовое тестирование на COVID-19 дешево и точно.
Использование прибора также поможет снизить риск ложноотрицательных результатов, которые неизбежны в ходе тестирования нуклеиновых кислот "старым" методом. Система обнаружения может выявлять антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2 со сверхнизким уровнем детализации.
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