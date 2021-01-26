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Bloomberg: в США потребовали удалить Telegram из Google Play 

ТАСС 2 часа назад
Bloomberg узнал о требовании удалить Telegram из Google Play в США
Фото: РИА Новости
Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, требуя обязать ее удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.
В своем иске Гинсберг утверждает, что Telegram использовался для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма, в частности, перед инаугурацией нового президента США Джозефа Байдена и после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белых полицейских.

" [Компания] Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против [сервиса микроблогов] Parler (сервис был удален из магазинов мобильных приложений Apple и Google в связи с его предполагаемой ролью в координации беспорядков в США 6 января и подстрекательстве к ним — прим. ТАСС), чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — указано в иске Гинсберга.

17 января Coalition for a Safer Web подала аналогичный иск в отношении компании Apple.
Агентству Bloomberg не удалось оперативно получить комментарии в Google и Telegram.
На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы мессенджера заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в начале января.
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Комментарии
Наука и техника , Джозеф Байден , Павел Дуров , Джордж Флойд , Apple , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Марокко , Миннеаполис , США
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