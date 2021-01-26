Bloomberg узнал о требовании удалить Telegram из Google Play в США

" [Компания] Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против [сервиса микроблогов] Parler (сервис был удален из магазинов мобильных приложений Apple и Google в связи с его предполагаемой ролью в координации беспорядков в США 6 января и подстрекательстве к ним — прим. ТАСС), чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — указано в иске Гинсберга.