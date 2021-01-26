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Разработчик «Новичка» выпустит лекарство от коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Разработчик «Новичка» выпустит лекарство от коронавируса
Фото: Reuters
Ученый Леонид Ринк выпустит лекарство против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил РИА Новости.
Ринк, как сообщал «Рамблер», — один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок». Сегодня он рассказал, что в ближайшее время выпустит иммофон — противовирусное и иммуномодулирующее средство. Оно основано на препарате диуцифоне, который был синтезирован в СССР в 1967 году и был предназначен для лечения проказы.
Ринк рассказал, что устранил главный недостаток диуцифона — плохое растворение в воде. По его словам, иммофон предназначен не только для лечения коронавирусной инфекции, но и красной волчанки, лейкозов, псориаза, аллергии, склеродермии, заболеваний легких и ревматоидного артрита.
Ученый отметил, что эффективность диуцифона подтверждена клиническими испытаниями, а иммофон был протестирован примерно на 700 пожилых добровольцах.
«Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — заверил он.
В настоящее время компания Ринка «ИнтерВита» производит опытные партии иммофона для проверки его действия при различных патологиях и ведет переговоры с государственными регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. Одна доза препарата будет стоить около тысячи рублей.
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Наука и техника , Общество , Леонид Ринк , РИА Новости
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