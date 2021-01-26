Разработчик «Новичка» выпустит лекарство от коронавируса 

Ученый Леонид Ринк выпустит лекарство против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

Ринк, как сообщал «Рамблер», — один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок». Сегодня он рассказал, что в ближайшее время выпустит иммофон — противовирусное и иммуномодулирующее средство. Оно основано на препарате диуцифоне, который был синтезирован в СССР в 1967 году и был предназначен для лечения проказы.

Ринк рассказал, что устранил главный недостаток диуцифона — плохое растворение в воде. По его словам, иммофон предназначен не только для лечения коронавирусной инфекции, но и красной волчанки, лейкозов, псориаза, аллергии, склеродермии, заболеваний легких и ревматоидного артрита.

Ученый отметил, что эффективность диуцифона подтверждена клиническими испытаниями, а иммофон был протестирован примерно на 700 пожилых добровольцах.

«Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — заверил он.

В настоящее время компания Ринка «ИнтерВита» производит опытные партии иммофона для проверки его действия при различных патологиях и ведет переговоры с государственными регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. Одна доза препарата будет стоить около тысячи рублей.