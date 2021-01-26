Космический пуск с Восточного перенесли

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Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный отложен с 25 февраля на месяц. На орбиту должны были отправиться 36 британских спутников связи OneWeb

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Старт отложен на 25 марта, — уточнил один из собеседников агентства.

При этом дата названа не окончательная, возможен ещё один сдвиг по дате. Другой собеседник агентства добавил, что на Восточном спутники должны появиться в конце февраля.

Пуски с космодрома в Амурской области осуществляются с 2016 года. Всего было шесть пусков, один оказался аварийным.