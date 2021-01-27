Microsoft раскритиковала ноутбуки Apple из-за отсутствия сенсорного экрана в своей рекламе. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube -канале компании.

Судя по ролику, молодой человек сравнивает два ноутбука — Surface Pro 7 от Microsoft и Apple MacBook Pro. Актер обращает внимание, что MacBook имеет сенсорную полоску над клавиатурой, тогда как весь экран устройства Microsoft является сенсорным. «Почему они не сделали сенсорным весь дисплей?» — задается вопросом обзорщик.

Также актер замечает, что в комплекте с Surface Pro 7 есть стилус, а его клавиатура — в отличие от MacBook Pro — отсоединяется от корпуса. Кроме того, автор делает акцент на том, что на компьютере от Microsoft можно запускать любые приложения и даже игры. В заключении видео молодой человек уточняет, что Surface Pro 7 стоит дешевле компьютера Apple — 890 против 1299 долларов.

Судя по специальной отметке, ролик будет показан на матче Супербоула — финального матча сезона 2020 Национальной футбольной лиги США. К данному мероприятию крупные компании обычно готовят серию рекламных интеграций. Опубликованное на канале корпорации видео за трое суток получило более полумиллиона просмотров и больше дизлайков, чем лайков — пять против 2,8 тысячи.