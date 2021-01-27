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Москва

Microsoft высмеяла ноутбук Apple 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Microsoft раскритиковала ноутбуки Apple из-за отсутствия сенсорного экрана
Фото: Reuters
Microsoft раскритиковала ноутбуки Apple из-за отсутствия сенсорного экрана в своей рекламе. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале компании.
Судя по ролику, молодой человек сравнивает два ноутбука — Surface Pro 7 от Microsoft и Apple MacBook Pro. Актер обращает внимание, что MacBook имеет сенсорную полоску над клавиатурой, тогда как весь экран устройства Microsoft является сенсорным. «Почему они не сделали сенсорным весь дисплей?» — задается вопросом обзорщик.
Также актер замечает, что в комплекте с Surface Pro 7 есть стилус, а его клавиатура — в отличие от MacBook Pro — отсоединяется от корпуса. Кроме того, автор делает акцент на том, что на компьютере от Microsoft можно запускать любые приложения и даже игры. В заключении видео молодой человек уточняет, что Surface Pro 7 стоит дешевле компьютера Apple — 890 против 1299 долларов.
Судя по специальной отметке, ролик будет показан на матче Супербоула — финального матча сезона 2020 Национальной футбольной лиги США. К данному мероприятию крупные компании обычно готовят серию рекламных интеграций. Опубликованное на канале корпорации видео за трое суток получило более полумиллиона просмотров и больше дизлайков, чем лайков — пять против 2,8 тысячи.
Актуальные ноутбуки от Apple — MacBook Air и MacBook Pro — были представлены 10 ноября. Отличительной особенностью устройств от ранних компьютеров стало наличие процессора Apple M1. Стоимость MacBook Air составляет от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей.
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Наука и техника , Microsoft , Apple , США
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