Разработчик «Новичка» выпустит лекарство от коронавируса

Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон", способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний, рассказал он РИА Новости.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", — отметил Ринк.

Лекарство основано на препарате "Диуцифон" (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов и, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название "Иммофон". Внутри препарата, подчеркнул собеседник агентства, соединены сильное зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", — заявил ученый.

Сейчас его компания "Межрегиональное торгово-промышленное объединение "ИнтерВита" занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около одной тысячи рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый.

Он отметил, что эффективность "Диуцифона" подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий.

Ринк признался, что лекарственными средствами он занялся после прекращения разработки химического оружия в России в 1990-х годах. Тогда он вместе с коллегами нашел работу в фармацевтических компаниях. В частности, продолжил собеседник агенства, во время двух чеченских компаний его лаборатория на одном из отечественных предприятий производила для российской армии до 85 процентов наркотического обезболивающего препарата промедола.

Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента.

"То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу. — Прим. ред.)", — рассказал ученый.

В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа.