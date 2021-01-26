«В основном ситуация уже стабильно-позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года… На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России — Москва. К остальным "зеленым" регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея», — цитирует Тавадяна РИА Новости.