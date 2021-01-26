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Moderna утверждает, что ее вакцина эффективна против южноафриканского штамма 

BFM.RU 30 минут назад
В Moderna заверили в эффективности вакцины против южноафриканского штамма
Фото: ТАСС
Вакцина Moderna против СOVID-19 эффективна против британских и южноафриканских вариантов коронавируса, сообщает Le Huffington Post со ссылкой на пресс-релиз американской биотехнологической компании в понедельник, 25 января.
Эксперты ожидают, что вакцина «защитит от обнаруженных до сих пор вариантов». Однако Moderna заявила, что будет работать над разработкой дополнительной дозы для дальнейшего повышения защиты.

«Исследование не показало значительного влияния на уровни антител против варианта B.1.1.7 по сравнению с предыдущими.

Однако наблюдалось «шестикратное снижение» уровней антител против южноафриканского варианта (B.1.351). «Несмотря на это снижение», уровни антител «остаются выше ожидаемых, необходимых для обеспечения защиты».

Чтобы изучить влияние своей вакцины, называемой мРНК-1273, Moderna взяла образцы крови у восьми человек, получивших две дозы этого лекарства, и у нескольких приматов.

«Мы воодушевлены новыми данными, которые укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина Moderna против СOVID-19 должна защищать от обнаруженных новых вариантов», — сказал глава компании Стефан Бансел, цитируемый в пресс-релизе.

Компания также проверит эффективность введения третьей дозы уже существующей вакцины. Результаты испытаний, проведенных в сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения США (NIH), будут представлены на рассмотрение научному сообществу.
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