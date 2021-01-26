Доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт и российский врач и профессор Василий Власов в разговоре с NEWS.ru рассказали, когда в России может начаться третья волна коронавируса и назвали способы предупреждения развития инфекции среди населения.

По мнению врача-фтизиатра Натальи Эйсмонт, очередная вспышка вируса может случиться в весенний период, но она не станет полноценной «третьей волной». Скорее всего, предположил специалист, это будет просто сезонная активизация, которую, к тому же, можно предупредить.

Сейчас нужно ждать масштабной вакцинации населения и выработку коллективного иммунитета против ковида, и тогда эти «волны» минимизируются. Если же вакцинация не будет такой масштабной, то весенний всплеск болезни будет. Также, разработчики «Спутник V» говорят о том, что препарат вырабатывает иммунитет в том числе и к мутировавшему коронавирусу, — рассказывает Эйсмонт.

При этом пока в регионы доставлено «катастрофически мало» вакцины, что представляет определённый риск, отметила она. Так, в Свердловской области вакцина и вовсе закончилась, и сейчас ожидается новая партия — до 200 тысяч доз, но, по мнению Эйсмонт, эта цифра «капля в море» для населения в 4,5 миллиона человек.

Солидарен с коллегой и профессор Василий Власов, который уверен, что если власти сумеют провести масштабную вакцинацию, то количество заболевших будет уменьшаться. Впрочем, медик не уверен, что эпидемия на этом закончится и станет управляемой.

„Третью волну“, так называемый подъём заболеваемости стоит ждать, но когда точно это случится, не знает никто. Кто-то утверждает, что к осени, но я думаю что раньше, — утверждает Власов

Эксперт рассказывает, что инфекция по своей сути непредсказуема, и протекает волнами, в Южном полушарии она идёт так же как и в Северном, хотя сейчас там лето. Поэтому, считает он, оснований говорить о сезонном характере «ковида» нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с начала вакцинации против коронавирусной инфекции в Подмосковье прививки от COVID-19 получили почти 50 тысяч человек.