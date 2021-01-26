«Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Райан отметил, что люди болеют коронавирусом по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение инфекции, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от болезни.

Вместе с тем сотрудник ВОЗ заметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с COVID-19, не проходят зря, помогая снизить уровень смертности от вируса и уменьшить количество новых случаев заражения.

Райан напомнил, что в истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, поскольку у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.

13 января Майкл Райан не исключил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.