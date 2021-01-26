Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в понедельник заявил, что человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией коронавируса.
«Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Райан отметил, что люди болеют коронавирусом по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение инфекции, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от болезни.
Вместе с тем сотрудник ВОЗ заметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с COVID-19, не проходят зря, помогая снизить уровень смертности от вируса и уменьшить количество новых случаев заражения.
Райан напомнил, что в истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, поскольку у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.
13 января Майкл Райан не исключил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.
За день до этого главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан выразила мнение, что человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от нового коронавируса в 2021 году.