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Россия готовится выпустить вакцину от аллергии на кошек 

Мир24 и ещё 8 11 минут назад
Россия готовится выпустить вакцину от аллергии на кошек
Фото: ТАСС
Сеченовский университет разработал вакцину от аллергии на кошек. Препарат может быть выпущен уже в 2021 году, передает «Интерфакс».

«Сейчас готовим аллергены на кошек, практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет. Вели разговоры о запуске в производстве», — заявил ректор университета Петр Глыбочко.

Клинические исследования вещества завершены, впереди — подача заявления на регистрацию.
О том, что ведется создание вакцины против аллергии на кошек, стало известно еще в 2018 году. Тогда с российскими учеными работали медики из Вены. Предполагалось, что препарат не будет противопоказан детям и беременным женщинам, поскольку именно они чаще остальных групп встречаются с негативной реакцией организма на кошек.
Ранее «МИР 24» писал, стоит ли бояться прививок и как к ним подготовиться.
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Наука и техника , Петр Глыбочко , Интерфакс
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