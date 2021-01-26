Россия готовится выпустить вакцину от аллергии на кошек 

Сеченовский университет разработал вакцину от аллергии на кошек. Препарат может быть выпущен уже в 2021 году, передает «Интерфакс»

«Сейчас готовим аллергены на кошек, практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет. Вели разговоры о запуске в производстве», — заявил ректор университета Петр Глыбочко.

Клинические исследования вещества завершены, впереди — подача заявления на регистрацию.

О том, что ведется создание вакцины против аллергии на кошек, стало известно еще в 2018 году. Тогда с российскими учеными работали медики из Вены. Предполагалось, что препарат не будет противопоказан детям и беременным женщинам, поскольку именно они чаще остальных групп встречаются с негативной реакцией организма на кошек.