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iPhone 12 признали опасным для здоровья 

Lenta.ru и ещё 8 23 часа назад
iPhone 12 признали опасным для здоровья
Фото: Bloomberg / Getty Images
Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца. Об этом сообщается в справочном разделе на сайте компании.
Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple. При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.
Также представители Apple рекомендовали проконсультироваться с врачом, специалистом в области здравоохранения или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12. «Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe», — говорится в сообщении.
Представленные осенью 2020 года смартфоны серии iPhone 12, как и беспроводная зарядка MagSafe, имеют определенное количество магнитов. Они обеспечивают правильное положение телефона относительно зарядного устройства и крепление аксессуаров.
Ранее медики заметили, что встроенные в телефоны iPhone 12 магниты могут вывести из строя имплантированные кардиостимуляторы. «Ожидается, что новые модели не будут создавать больше магнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone», — говорится в опубликованном на сайте Apple руководстве к новым смартфонам.
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Наука и техника , Apple
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