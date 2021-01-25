Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В Мексике обнаружены свидетельства жестокой расправы конкистадоров над индейцами 

Популярная механика 1 час назад
Обнаружены свидетельства расправы конкистадоров над индейцами
Фото: INAH
Национальный институт антропологии и истории (INAH) опубликовал результаты многолетних раскопок в городе Текоаке, которые рассказывают об ужасных событиях эпохи конкистадоров. В этих местах археологи обнаружили свидетельства жестокости армии Эрнана Кортеса, которая зарезала женщин и детей в одном из городов ацтеков.
Историки рассказывают, что конкистадоры «казнили» беззащитных людей из-за мести, так как в 1520 году индейцы акольуа захватили испанский конвой, прибывший с Кубы. Среди плененных были испанцы (15 мужчин, 50 женщин, 10 детей), кубинцы африканского и коренного происхождения (45 пехотинцев), а также были захвачены 350 индейцев из племен, которые союзничали с конкистадорами. В последствие пленники были принесены в жертву и убиты.
Узнав об этом, конкистадор Эрнан Кортес приказал Гонсало де Сандовалю уничтожить город Текоаке. Археолог Энрике Мартинес Варгас сказал, что раскопки указывают на то, что жители Текоаке знали о готовящемся нападении и бросали кости испанцев, защищаясь. Индейцы акольуа также попытались возвести несколько примитивных оборонительных сооружений вдоль главной улицы города, но ни одно из них не помогло спастись от мести Кортеса.

«Некоторым воинам, оставшимся в городе, удалось бежать, но женщины и дети остались и стали главными жертвами», — говорится в заявлении INAH. «Расположение захоронений говорит о том, что, когда людей настигала смерть, они бежали. Женщины и дети, которые укрывались в комнатах, были изуродованы, о чем свидетельствует обнаружение изрубленных костей на полу. Храмы были сожжены, а статуи обезглавлены».

Однако жестокость была проявлена не только со стороны испанцев. Когда индейцы пленили прибывший конвой завоевателей, они заключили людей в помещениях без окон, куда периодически приносили еду и забирали людей для своих ритуалов.
Археологи обнаружили, что головы плененных испанок были подвешены рядом с головами мужчин. Анализ костей показал, что женщины были беременны. Также было найдено несколько расчлененных тел, как взрослых людей, так и детей. Ученые предполагают, что индейцы могли есть мясо пленников, так как были обнаружены следы удаления мяса с костей жертв.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Популярная механика: последние новости
Российский космонавт назвал великолепной еду, которой его угощали на МКС американцы. И похвалил NASA за разнообразие Российский космонавт назвал великолепной еду, которой его угощали на МКС американцы. И похвалил NASA за разнообразие С борта МКС увидели появление голубого джета в стратосфере Земли С борта МКС увидели появление голубого джета в стратосфере Земли Утечку воздуха на МКС будут искать микроскопом. Если его привезут на станцию Утечку воздуха на МКС будут искать микроскопом. Если его привезут на станцию
Комментарии
Наука и техника , Наука , Энрике Мартинес , Куба , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение