Обнаружены свидетельства расправы конкистадоров над индейцами

Национальный институт антропологии и истории (INAH) опубликовал результаты многолетних раскопок в городе Текоаке, которые рассказывают об ужасных событиях эпохи конкистадоров. В этих местах археологи обнаружили свидетельства жестокости армии Эрнана Кортеса, которая зарезала женщин и детей в одном из городов ацтеков.

Историки рассказывают, что конкистадоры «казнили» беззащитных людей из-за мести, так как в 1520 году индейцы акольуа захватили испанский конвой, прибывший с Кубы . Среди плененных были испанцы (15 мужчин, 50 женщин, 10 детей), кубинцы африканского и коренного происхождения (45 пехотинцев), а также были захвачены 350 индейцев из племен, которые союзничали с конкистадорами. В последствие пленники были принесены в жертву и убиты.

Узнав об этом, конкистадор Эрнан Кортес приказал Гонсало де Сандовалю уничтожить город Текоаке. Археолог Энрике Мартинес Варгас сказал, что раскопки указывают на то, что жители Текоаке знали о готовящемся нападении и бросали кости испанцев, защищаясь. Индейцы акольуа также попытались возвести несколько примитивных оборонительных сооружений вдоль главной улицы города, но ни одно из них не помогло спастись от мести Кортеса.

«Некоторым воинам, оставшимся в городе, удалось бежать, но женщины и дети остались и стали главными жертвами», — говорится в заявлении INAH. «Расположение захоронений говорит о том, что, когда людей настигала смерть, они бежали. Женщины и дети, которые укрывались в комнатах, были изуродованы, о чем свидетельствует обнаружение изрубленных костей на полу. Храмы были сожжены, а статуи обезглавлены».

Однако жестокость была проявлена не только со стороны испанцев. Когда индейцы пленили прибывший конвой завоевателей, они заключили людей в помещениях без окон, куда периодически приносили еду и забирали людей для своих ритуалов.

Археологи обнаружили, что головы плененных испанок были подвешены рядом с головами мужчин. Анализ костей показал, что женщины были беременны. Также было найдено несколько расчлененных тел, как взрослых людей, так и детей. Ученые предполагают, что индейцы могли есть мясо пленников, так как были обнаружены следы удаления мяса с костей жертв.