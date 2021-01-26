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Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 35 минут назад
Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ»
Фото: РИА Новости
Проектирование центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ), который будет создан под Новосибирском к 2024 году по нацпроекту „Наука“, завершено, сообщил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

»Закончено проектирование, сейчас выдана полная документация генпроектировщиком АО «ЦПТИ» (АО «Центральный проектно-технологический институт», входит в ГК «Росатом»), идет ее проверка», — передает ТАСС слова Бухтиярова.

По его словам, планируется в течение двух месяцев устранить все замечания, после чего проект будет направлен в Главгосэкспертизу. После этого необходимо получить разрешение на строительство, тогда же будет определен генподрядчик. Уже весной площадку начнут готовить, чтобы не позднее октября начать строительство.
Проект ЦКП «СКИФ» создается по национальному проекту «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0».
ЦКП «СКИФ» — это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 г., что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 г. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд руб.
Напомним, в феврале 2020 года президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых сообщил, что к концу 2023 года в Новосибирске планируют запустить синхротронную установку СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»).
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Наука и техника , Владимир Путин , РАН , ИТАР-ТАСС , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область
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