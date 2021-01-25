24 января американская технологическая компания SpaceX вывела на орбиту Земли рекордное количество спутников. Общее число аппаратов — 143, 10 из них — для проекта Starlink. Первую ступень ракеты-носителя "Falсon 9" при этом посадили на платформу в океане. Пуск проводился с мыса Канаверал. Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1013 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа.
Видео рекордного количества спутников на орбите
Читайте также