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Boeing анонсировал выпуск самолётов на биотопливе к 2030 году 

News.ru 47 минут назад
Boeing начнет выпуск самолётов на биотопливе к 2030 году
Фото: Reuters
В американской аэрокосмической корпорации Boeing заявили о готовности к 2030 году начать поставки коммерческих самолётов, летающих на стопроцентном биотопливе. В компании планируют для этого усовершенствовать системы авиационных двигателей и получить сертификаты от мировых авиарегуляторов на использование биотоплива при перелётах.
Как сообщает «Коммерсант», грузовой Boeing 777 компании FedEx ещё в 2018 году совершил первый тестовый рейс со стопроцентным использованием биотоплива. Сейчас, в соответствии с действующими нормами, максимальное содержание биотоплива для обычных рейсов составляет 50%, остальные 50% — авиационное топливо.
По данным Минэнерго США, использование биотоплива позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 80%.
Как писал NEWS.ru, шесть кораблей норвежской судоходной компании Hurtigruten будут переведены на биотопливо к 2021 году. Организация уже заключила соответствующий контракт с предприятием Biokraft, производящим экологически чистое топливо. Производитель будет поставлять биогаз, состоящий из отходов рыбной и лесной промышленности. По его словам, другие компании используют дешёвую и вредную нефть, а их корабли будет двигать «сама природа». Соглашение стало самым крупным в мире, заявили его участники. Точная сумма неизвестна, однако речь идёт о десятках миллионов долларов.
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Наука и техника , Boeing
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