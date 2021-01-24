Южнокорейский спутник доставили на Байконур 

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Южнокорейский спутник для наблюдения Земли CAS500-1 доставили на космодром Байконур . Как сообщает РИА Новости, его запуск на ракете-носителе "Союз-2" состоится в марте.

"Космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований CAS500-1 доставлен на площадку номер 31 космодрома Байконур, где будет осуществляться дальнейшая подготовка спутника, его заправка и интеграция", — сообщили в компании "Главкосмос пусковые услуги".

По предварительному графику, южнокорейский спутник выведут на орбиту 20 марта. Помимо этого, в космос отправят еще несколько российских и зарубежных устройств.

Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI. Этот аппарат способен делать снимки Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

В октябре 2020 года с космодрома Байконур запустили российский корабль "Союз МС-17". Космическое судно установило рекорд скорости полета к Международной космической станции — полет занял три часа и три минуты.