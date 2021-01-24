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«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя 

Прайм и ещё 6 1 час назад
«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6% пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17.00 мск. 52% пользователей жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 41% претензий были связаны с доставкой сообщений, еще 6% — с проблемами со входом в аккаунт.

"Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу", — прокомментировали в пресс-службе ВК.

"Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.
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Наука и техника , РИА Новости , Москва , Санкт-Петербург
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