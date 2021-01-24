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Москва

Facebook заблокировал аккаунт Рогозина 

РИА Новости 23 минуты назад
Facebook заблокировал аккаунт Рогозина
Фото: РИА Новости
Facebook заблокировал аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола, сообщил РИА Новости сам Рогозин.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сказал агентству глава "Роскосмоса".

Ранее Макфол опубликовал в своём микроблоге в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России.
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Гендиректор Роскосмоса критически высказался по поводу этого поста в своём Facebook. В настоящее время публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.

"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте", — написал Рогозин в своем сообщении (скриншот имеется в распоряжении РИА Новости), добавив, что "в делах нашей страны мы сами разберёмся".

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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Майкл Макфол , Роскосмос , РИА Новости
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