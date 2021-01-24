Facebook заблокировал аккаунт Рогозина 

"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте", — написал Рогозин в своем сообщении (скриншот имеется в распоряжении РИА Новости), добавив, что "в делах нашей страны мы сами разберёмся".