Британские ученые выяснили, что азиаты и представители негроидной расы чаще умирают от COVID-19. Исследование было проведено в первой половине прошлого года в Лондоне. Кроме того, азиаты в 1,54 раза, а чернокожие пациенты в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с "белыми" пациентами.

Азиаты и представители негроидной расы чаще умирают от COVID-19 — такой вывод сделали Лондонский университет королевы Марии и управляющий пятью больницами в британской столице фонд Barts Health NHS Trust.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале BMJ Open, приняли участие 1737 пациентов. Исследователи изучили данные всех пациентов в возрасте от 16 лет и старше с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. В период с 1 января по 13 мая 2020 года они были госпитализированы в шесть лондонских больниц.

«Мы стремились изучить демографические, социально-экономические, поведенческие, биохимические и клинические факторы риска, связанные с исходами инфицирования в различных этнических группах, с использованием многомерного анализа выживаемости», — пояснили авторы исследования.

В итоге после корректировки по возрасту и полу специалисты пришли к выводу, что вероятность смерти от коронавируса нового типа у пациентов азиатского происхождения в 1,49 раза выше, а у негроидов — в 1,3 раза выше, чем у европейцев.

Кроме того, азиаты в 1,54 раза, а чернокожие пациенты в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с «белыми» пациентами.

«Наше исследование показывает, что непропорционально большее влияние вирус COVID-19 в первую волну пандемии оказал на чернокожих и азиатских пациентов. При этом поступавшие в клиники азиаты и негроиды была значительно моложе «белых», — рассказала специалист по реанимации и анестезии фонда, доктор Йизе Ван.

По ее словам, властям и медицинским специалистам всех стран мира важно учитывать эти этнические различия для предотвращения пандемии и воздействия инфекции на будущие поколения.

«Несмотря на свою масштабность, в нашем исследовании не хватает более подробной разбивки по национальной принадлежности, потому оно может не отражать огромную неоднородность по COVID-19 внутри этнических категорий (таких, как приезжие из Бангладеш, Пакистана, стран Африки или из государств Карибского бассейна)», — говорится в аннотации.

Главный исполнительный директор Barts Charity Фиона Миллер Смит напомнила про резкое неравенство в доступе к услугам здравоохранения жителей Восточного Лондона — этнически наиболее разнообразного района британской столицы.

«Предоставление финансирования для лучшего понимания и окончательного преодоления этого неравенства действительно важно для нас», — добавила Смит.

Ожидается, что исследование поможет Национальной службе здравоохранения Британии и политикам страны разработать стратегии по снижению разрушительного воздействия COVID-19 на общины чернокожих, азиатских и этнических меньшинств.

Стоит отметить, что чернокожие, азиатские рабочие и представители этнических меньшинств также стали самыми пострадавшими при сокращении рабочих мест из-за пандемии.

Согласно анализу Конгресса профсоюзов Англии и Уэльса (TUC), число сотрудников этих этносов сократилось в 26 раз больше, чем число белых рабочих.

Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана выяснила, что количество АПФ2 — особого фермента, концентрация которого влияет на тяжесть заболевания COVID-19, — связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4. Их поведение в свою очередь зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека.

В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса.