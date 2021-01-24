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Москва

В Европарламенте обеспокоились новой политикой мессенджера WhatsApp 

Прайм и ещё 1 38 минут назад
Представитель Германии в Европарламенте Энгин Эроглу высказал обеспокоенность из-за новой политики мессенджера WhatsApp, пишет RT со ссылкой на запрос политика в адрес Европейской комиссии (ЕК).
Политик напомнил, что в 2014 году американская компания Facebook (владелец WhatsApp) пообещала пользователям мессенджера, что "данные двух приложений будут храниться по отдельности". При этом позднее Еврокомиссия признала сделку по покупке мессенджера компанией Марка Цукерберга и их слияние законными.
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Евродепутат в своем запросе интересуется, какие меры принимает Евросоюз для того, чтобы сохранить личную информацию пользователей из-за сложившейся ситуации по новой политики приложения. В том числе, проводится ли расследование изменений в условиях соглашения со стороны органов безопасности ЕС.
Также Эроглу интересуется в своем обращении, возможно ли пересмотреть решение Еврокомиссии о законности слияния компаний Facebook и WhatsApp.
Напомним, что WhatsApp 8 января обновил соглашение для пользователей, обязав последних делиться данными с социальной сетью Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера.
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Наука и техника , Видео , Марк Цукерберг , Илон Маск , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Германия
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