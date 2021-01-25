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Москва

СМИ: Россию отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе 

Газета.Ru и ещё 1 31 минуту назад
Россию исключили из международной группы по лунной программе
Фото: ТАСС
Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — говорится в сообщении.

По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway. В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway.
В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.
России было доверено изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. По словам Рогозина, Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Загреб , США , Хорватия
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