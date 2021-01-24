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В Аргентине обнаружены останки самого большого динозавра 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 38 минут назад
Ученые нашли останки самого большого динозавра
Фото: Mr. Zhao Chuang
В Аргентине ученые обнаружили кости скелета огромного животного, предположительно титанозавра нового вида. Такие животные были самыми крупными на земле, пишет Forbes.
Найденного в Кузбассе динозавра назвали сибиротитаном Находка сделана в провинции Неукен — здесь обнаружили тазовые кости и позвонки. Специалисты сделали вывод, что динозавр жил около 98 миллионов лет назад, его вес превышал 40 тонн, уточняет Газета.ru.
Ближайшим родственником гиганта, считают ученые, был андезавр, вид «сверхразмерного титанозавра» длиной 18 метров. Найденный вид, заключили специалисты, значительно крупнее.
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Наука и техника , Газета.Ru , Forbes , Аргентина , Неукен
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