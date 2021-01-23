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В Португалии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 6 минут назад
В Португалии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
Фото: CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), сообщает португальское агентство Lusa.
Как сообщил INSA, о данном случае институт сообщил органам здравоохранения, которые уже "предпринимают необходимые шаги для быстрого отслеживания контактов (заразившегося — ред.) и прерывания потенциальной цепи передачи (вируса — ред.)".
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация — штамм 501. V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , В мире , Португалия , Великобритания , ЮАР
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