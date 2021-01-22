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Ученые впервые смогли проследить активность мозга людей во время сна 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Ученые впервые проследили за активностью мозга людей во время сна
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio
Нейрофизиологи смогли детально проследить смену активности в мозгу человека во время разных фаз сна. Исследования проводились специальными аппаратами магнитно-резонансных томографов, не мешавшими спать добровольцам. Статью с исследованием опубликовали в научном журнале iScience.

— Мы проследили, какие цепочки нейронов включались во время разных фаз сна и как часто они это делали. Оказалось, что во время засыпания общая активность мозга постепенно падает, однако разнообразие связей между разными его регионами увеличивается. Мы считаем, что это указывает на нестабильность мозга во время этой фазы сна, — рассказала один из авторов исследования, нейрофизиолог из Федеральной политехнической школы Лозанны Анджали Тарун.

Всего существуют две фазы сна — быстрый и медленный. Вначале идет фаза медленного сна, после которого наступает период быстрого, во время которого человек видит сны.
Данные фазы сна изучают с помощью электроэнцефалографов, но Тарун и ее коллеги с помощью функциональных магнитно-резонансных томографов смогли получить данные по связям цепочек нейронов во время смены фаз сна.
Авторы исследования утверждают, что цепочки нейронов практически перестают синхронизироваться друг с другом во время смены фаз.
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Наука и техника , Наука
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