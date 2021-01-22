Первый флагман независимой Honor раскупили за 3 минуты 46 секунд 

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Сегодня был анонсирован первый флагман независимой Honor — Honor V40. Смартфон оказался очень востребованным, поскольку всю первую партию раскупили буквально за 3 минуты 46 секунд.

Об этом сообщили представители бренда Honor на официальной странице в китайской социальной сети Weibo. При этом отмечается, что следующая партия будет доступна для покупки уже 26 января.