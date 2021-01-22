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Первый флагман независимой Honor раскупили за 3 минуты 46 секунд 

Ferra.ru 47 минут назад
Первый флагман независимой Honor раскупили за 3 минуты 46 секунд
Фото: Ferra.ru
Сегодня был анонсирован первый флагман независимой Honor — Honor V40. Смартфон оказался очень востребованным, поскольку всю первую партию раскупили буквально за 3 минуты 46 секунд.
Об этом сообщили представители бренда Honor на официальной странице в китайской социальной сети Weibo. При этом отмечается, что следующая партия будет доступна для покупки уже 26 января.
На китайском рынке Honor V40 в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти продают за 550 долларов, в то время как версию с 8/256 ГБ оценили в 620 долларов. Отметим, что это первый смартфон Honor, который был выпущен после отделения бренда от Huawei, которая находится под санкциями США. Это позволит пользователям новинки пользоваться сервисами Google.
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Наука и техника , Google , США
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