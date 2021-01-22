Samsung выпустит новый Galaxy Note в более дешёвом сегменте 

Последние пару месяцев по сети ходит множество разговоров о незавидной судьбе линейки Samsung Galaxy Note. И, судя по тому, что в Galaxy S21 Ultra появилась поддержка фирменного стилуса S Pen, южнокорейский гигант и вправду намерен прикрыть серию-дубликат. Но, несмотря на это, напоследок нас может ждать релиз новенького Galaxy Note, но в более дешёвом ценовом сегменте.

Так, популярный интернет-инсайдер Росс Янг опубликовал пост, в котором сообщил, что Galaxy Note 21 всё же не будет выпущен. Но вместо этого нас ждёт Galaxy Note 20 FE. Сколько будет стоить новинка, как скоро её стоит ждать — об этом пока всё ещё ничего неизвестно.

Напомним, что ранее в линейке FE от Samsung был выпущен лишь Galaxy S20 FE. Этот аппарат был представлен в среднеценовом сегменте, а сама компания обещала сделать выпуск устройств данной серии ежегодным. Возможно, именно грядущий Galaxy Note 20 FE и станет тем самым обещанным продолжением.