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Москва

На МКС найдена трещина 

Артём Кульша 15 минут назад
На Международной космической станции может быть больше одного места утечки воздуха. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
В октябре, как сообщал «Рамблер», экипаж МКС рассказал об обнаружении в промежуточной камере модуля «Звезда» возможного места утечки воздуха — криволинейной царапины длиной два-три сантиметра.

«Никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно как руководитель полета», — сообщил сегодня Соловьев.

Он объяснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с показателя потери давления в размере 0,5-1 миллиметр ртутного столба в минуту. В настоящее время потеря давления на МКС составляет 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки. Космонавт рассказал, что на МКС могут быть и другие места утечки воздуха, одно из них — уже под подозрением.

«Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать», — сообщил он.

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Наука и техника , Видео , Владимир Соловьев
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