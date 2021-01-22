На Международной космической станции может быть больше одного места утечки воздуха. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев

В октябре, как сообщал «Рамблер», экипаж МКС рассказал об обнаружении в промежуточной камере модуля «Звезда» возможного места утечки воздуха — криволинейной царапины длиной два-три сантиметра.

«Никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно как руководитель полета», — сообщил сегодня Соловьев.

Он объяснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с показателя потери давления в размере 0,5-1 миллиметр ртутного столба в минуту. В настоящее время потеря давления на МКС составляет 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки. Космонавт рассказал, что на МКС могут быть и другие места утечки воздуха, одно из них — уже под подозрением.