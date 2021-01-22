На МКС найдена трещина 

Все новости на карте

На Международной космической станции обнаружена трещина. Об этом сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Соловьев отметил, что для исследования места, где есть возможная утечка воздуха, нужно привезти на МКС мощный микроскоп.

"Но пока абсолютной уверенности нет", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС из строя вышла система получения кислорода "Электрон-ВМ".