Россиянам рассказали, как избежать выгорания экрана смартфона 

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал россиянам, как избежать проблемы, с которой все чаще сталкиваются владельцы смартфонов. Речь о выгорании экрана устройства.

По словам специалиста, выгорание матрицы происходит ввиду того, что пользователи проводят в смартфонах много времени и редко их меняют. Так, из-за постоянной эксплуатации на экране аппарата могут появиться следы элементов интерфейса. Чтобы избежать возникновения такой проблемы стоит применять темную тему оформления интерфейса.

В идеале нужно еще включить принудительный таймер выключения экрана при отсутствии активности — лучше всего не больше пяти минут, это поможет не изнашивать экран, если просто забыли выключить смартфон. Дмитрий Рябинин Руководитель Hi-Tech Mail.ru Помимо прочего эксперт порекомендовал лишний раз не выкручивать яркость дисплея на максимум, не пользоваться смартфоном в качестве часов и чаще менять обои и размещение иконок.