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Россиянам рассказали, как избежать выгорания экрана смартфона 

Ferra.ru 2 часа назад
Россиянам рассказали, как избежать выгорания экрана смартфона
Фото: Ferra.ru
Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал россиянам, как избежать проблемы, с которой все чаще сталкиваются владельцы смартфонов. Речь о выгорании экрана устройства.
По словам специалиста, выгорание матрицы происходит ввиду того, что пользователи проводят в смартфонах много времени и редко их меняют. Так, из-за постоянной эксплуатации на экране аппарата могут появиться следы элементов интерфейса. Чтобы избежать возникновения такой проблемы стоит применять темную тему оформления интерфейса.
В идеале нужно еще включить принудительный таймер выключения экрана при отсутствии активности — лучше всего не больше пяти минут, это поможет не изнашивать экран, если просто забыли выключить смартфон. Дмитрий Рябинин Руководитель Hi-Tech Mail.ru Помимо прочего эксперт порекомендовал лишний раз не выкручивать яркость дисплея на максимум, не пользоваться смартфоном в качестве часов и чаще менять обои и размещение иконок.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рябинин , Mail.ru Group
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