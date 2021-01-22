С МКС сделаны видео редких природных явлений 

20 января установленные на Международной космической станции камеры засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей".

На кадрах можно увидеть, как происходит резкая вспышка над поверхностью Земли. После этого из атмосферы пробивается синий световой столб. Вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". "Эльфы" появляются из верхней части грозовых облаков и в поперечнике могут достигать сотен километров.

"Синие струи" — это светящиеся потоки, которые происходят из наиболее активных центров грозовых облаков. На высоте около 50 километров их свечение постепенно угасает.

"Эльфы" и "синие струи" — это достаточно редкие явления, которые длятся всего несколько миллисекунд.