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Археологи обнаружили на северо-западе Перу детские гробницы инков 

РИА Новости 1 час назад
Археологи нашли в Перу детские гробницы инков
Фото: © Fotolia / Krugloff
Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны — среди гробниц местной знати обнаружены два детских захоронения и лама.

"На этапе 2020 года на территории кладбища был обнаружен второй уровень захоронений, в котором зарегистрированы два захоронения детей и ламы, не имеющей признаков жертвоприношения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исследования показали, что памятник культуры в регионе Ламбаеке был построен в четыре этапа и поначалу выполнял церемониальную функцию. При раскопках в погребальном комплексе, помимо самих глиняных пирамид-склепов, были обнаружены стены, полы, тротуары, фасады, ступени, коридоры, камин, остатки семян, кости верблюдов, медные иглы, остатки текстиля и различной керамики.
В первые три года раскопок в Тукуме близ города Чиклайо обнаружили кладбище с 45 человеческими захоронениями и погребальные подношения знатных инков. Археологи продолжают раскопки, консервацию и реставрацию строений комплекса, а также создание цифровой модели памятника.
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Наука и техника , Наука , Новости и события Запада , Перу
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