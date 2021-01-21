Камеры МКС засняли «эльфа» и «синюю струю»

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На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.

Как пояснили в агентстве, вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Они появляются из верхней части грозовых облаков и могут достигать сотен километров в поперечнике.

"Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.

Отмечается, что оба явления являются достаточно редкими и длятся всего несколько миллисекунд.