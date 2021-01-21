Марс пережил несколько ледниковых периодов

Ледниковые периоды являются результатом, в том числе изменения наклона оси планеты. Ответ на вопрос о ледниковых периодах может рассказать ученым, как орбита Марса и его климат менялись с течением времени, а также какие породы, газы или даже микробы могли вмерзнуть в лед.

Леви придумал необычную систему, которая могла бы помочь ему отследить количество ледниковых периодов. Ученый решил изучить валуны Марса, так как во время формирования и таяния ледники оставляют характерные следы на поверхности, которые говорят, что тот или иной камень когда-то был скован льдом. Выбрав для исследования 45 ледников, Леви запросил снимки высокого разрешения, собранные спутником Mars Reconnaissance Orbiter, и приступил к подсчету размеров и количества горных пород. Поскольку работы было невероятно много, Леви привлек к работе 10 студентов. В течение двух летних каникул они смогли посчитать и измерить 60 000 больших камней на Марсе!

В ходе работы Леви заметил, что камни перемещаются внутри ледников и делятся на разные группы, которые были похожи на полосы обломков на поверхности ледников. Планетолог говорит, что это указывает на границу потоков льда, образовавшуюся, когда у Марсе менялся наклон оси. Так ученый пришел к выводу, что за последние 300 — 800 миллионов лет Марс пережил от шести до 20 ледниковых периодов.