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Китай намерен запустить свой первый солнечный зонд в 2022 году 

Газета.Ru 1 час назад
Китай запустит свой первый солнечный зонд в 2022 году
Фото: Reuters
Китай в первой половине будущего года планирует запустить свой первый солнечный зонд ASO-S, передает сайт "Аргументы и факты".
Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей не менее четырех лет и круглосуточно собирать данные. Аппарат весит одну тонну, в его оборудование входят дисковый векторный магнитограф, рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.
Главной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, солнечными вспышками и корональными выбросами массы.
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Наука и техника , Китай
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