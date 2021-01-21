Китай запустит свой первый солнечный зонд в 2022 году

Китай в первой половине будущего года планирует запустить свой первый солнечный зонд ASO-S, передает сайт "Аргументы и факты".

Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей не менее четырех лет и круглосуточно собирать данные. Аппарат весит одну тонну, в его оборудование входят дисковый векторный магнитограф, рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.

Главной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, солнечными вспышками и корональными выбросами массы.