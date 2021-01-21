Роман Вильфанд. Понятие "вечная мерзлота" может исчезнуть из-за глобального потепления климата, государству и гражданам придется подстраиваться под новые условия, в том числе менять подходы строительства домов и дорог, считает научный руководитель Гидрометцентра России

"Есть же целый ряд работ [о том,] где, в каких регионах, к чему будет приводить глобальное потепление. Ну, скажем, очень частые перепады температуры около нулевой отметки приводят к тому, что все чаще будет нужен новый бетон, новый асфальт. Будет перемещаться к северу граница вечной мерзлоты, и значит нужно отказаться от понятия вечности, это уже не вечная мерзлота. Дома строить не на принципе, что это фундамент существующий, нужно рыть котлованы, нужно нормально адаптироваться к этой ситуации", — сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что многие экономисты говорят о том, что вложение в подготовку к будущим изменениям климата — это инвестиции, которые окупаются, а не затраты. "Другое дело, что сейчас нужно выполнять все меры, выполняя Парижское соглашение. Потому что если ничего не будет сделано для уменьшения концентрации этих парниковых газов, то к концу нынешнего века ситуация может быть в высшей степени сложная", — заключил эксперт.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 сентября 2019 года подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Оно вступило в силу 6 ноября.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.