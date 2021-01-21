Европейцы бронзового века использовали в качестве денег кольца, дуги и лезвия топоров одинаковой массы, выяснили нидерландские археологи. Они считают, что древние люди специально добивались схожего веса предметов, и такой подход заложил основы создания систем точной оценки веса.

В Европе на заре бронзового века люди использовали предметы из бронзы в качестве денег, сообщают археологи из Лейденского университета в Нидерландах . При этом предметы имели не только одинаковую форму, но даже массу. Подробнее о находках ученые рассказали в журнале PLOS ONE.

В качестве первых денег в разных частях света использовались ракушки, камни, скот, шкуры животных, продукты питания, позднее — фрагменты металла. Монеты распространились лишь в VII веке до н. э., однако, по-видимому, первые шаги к стандартизации денег люди сделали гораздо раньше.

По всей Европе ученые находили «клады», закопанные около 3500 лет назад. В них содержались бронзовые кольца, дуги и лезвия топоров. Всего авторы отобрали для исследования более 5000 таких предметов из более 100 кладов.

В каждой категории вес предметов несколько отличался друг от друга, однако те, кто их делал, явно стремились добиться одинаковой массы — часто их было невозможно различить при взвешивании в руке.

Наиболее однородны по массе оказались кольца — различия нельзя было заметить без весов в 70% случаев.

По мере распространения кузнечного дела все эти предметы использовались для определенных задач — например, для изготовления ювелирных изделий или инструментов, отмечают исследователи. И, очевидно, это касалось и находок — некоторые из предметов были заметно тяжелее и наверняка имели строго утилитарную роль.

Но сопоставимый вес значительной части артефактов не оставляет «никаких сомнений в том, что хотя бы кольца и дуги соответствуют определению товарных денег (предметов, которые можно использовать и как деньги, и по прямому назначению)», — пишут авторы.

В других регионах подобные находки тоже встречались, хотя и позже, подчеркивают они. В Китае это были ножи и лопаты, в Мезоамерике — ацтекские топоры и мотыги. Использование предметов обихода в качестве денег наблюдалось повсеместно.

С появлением бронзы стало возможно при помощи литья изготавливать практически одинаковые предметы. Исследователи предполагают, что это породило абстрактное понятие веса, которое заложило основу для создания инструментов и технологий для измерения массы предметов.

«Евро» доисторического периода появились в виде бронзовых колец, дуг и лезвий топоров, — считают исследователи. — Эти артефакты раннего бронзового века были стандартизированы по форме и весу и использовались как ранняя форма денег».

Никола Иалонго, археолог из Геттингенского университета в Германии, отметил, что это исследование может внести «важный вклад в понимание того, как использовались первые деньги», но появление стандартизированных объектов можно объяснить и гораздо проще.

«Авторы сами признают, что одинаковость образцов можно объяснить тем, что объекты отливались с помощью ограниченного числа форм, которые были стандартизированы», — говорит он.

Кроме того, считает Иалонго, древние народы, возможно, считали эту «валюту» так, как мы считаем монеты сегодня, а не сосредотачивались на весе.

«Проще говоря, не нужно оценивать вес, чтобы иметь возможность использовать металлы — или какие-то иные предметы — в качестве денег», — заключает он.

Авторы работы, однако, с ним не согласны — они обращают внимание, что для некоторых типов предметов явно принимались целенаправленные усилия, чтобы добиться одинакового их веса.

Их поддерживает археолог Барри Моллой из Университетского колледжа Дублина.

«Уже давно есть догадки, что в Европе бронзового века применялись системы мер и весов, — говорит он. — Хотя эта работа и не доказывает существования целостной системы, она намекает, что европейцы уже в бронзовом веке подходили к этому вопросу довольно прагматично, еще до того, как появились методы точной оценки веса».

Иалонго, хотя и не согласился с выводами, высоко оценил исследование как попытку опровергнуть распространенное в археологии мнение, что в примитивных сообществах предпринимательская экономика была неразвита.