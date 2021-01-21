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Huawei анонсировала недорогой 5G-смартфон серии Nova 

Ferra.ru и ещё 1 21 января 2021
Huawei анонсировала недорогой 5G-смартфон серии Nova
Фото: Ferra.ru
Китайская технологическая компания Huawei анонсировала недорогой 5G-смартфон серии Nova — Nova 7 SE 5G Lohas Edition.
Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD+. В левом верхнем углу дисплея имеется вырез для селфи-камеры на 16 Мп. Что касается основной камеры, она состоит из четырех модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп. Сердцем смартфона выступает шестиядерный процессор Kirin 820E. За обработку графики ответственен ускоритель Mali-G57. Устройство работает под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.
Nova 7 SE 5G Lohas Edition оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Аппарат получил энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт. Оценили новинку в 350 долларов.
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Наука и техника , Китай
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