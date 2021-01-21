«МиГ» запатентовал исключающую попадание самолета в штопор систему 

«Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет. Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели», — приводит пресс-служба слова заместителя главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрия Оболенского.