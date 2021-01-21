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«МиГ» запатентовал исключающую попадание самолета в штопор систему 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«МиГ» запатентовал исключающую попадание самолета в штопор систему
Фото: РИА Новости
Инженеры корпорации «МиГ» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета и исключает попадание машины в штопор, сообщили в пресс-службе ОАК.

«Первая из ее [системы] составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолета в штопор. Целью создания второй [части системы] является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях», — передает ТАСС сообщение корпорации.

Там отметили, что запатентованная система уже установлена на самолеты МиГ-35 и МиГ-29М/М2. Новинка позволила улучшить тактико-технические показатели истребителей.

«Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет. Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели», — приводит пресс-служба слова заместителя главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрия Оболенского.

Предыдущие образцы ограничителей предельных режимов были механическими — ручка управления самолетом отталкивалась, как только максимальный угол атаки был достигнут. Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолета на предельный режим работы. Новая система позволит летчикам при любом режиме полета оставаться в рамках допустимых показателей перегрузки, тем самым существенно повысится безопасность полета.
Напомним, в декабре перехватчики МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике.
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Наука и техника , Ростех , МиГ , ОАК , ИТАР-ТАСС
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