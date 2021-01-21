Китай собрался запустить первый солнечный зонд 

Китай планирует осуществить запуск своего первого солнечного зонда ASO-S в первой половине 2022 года.

Срок работы аппарата, который весит 1 тыс. килограмм, составит по меньшей мере четыре года. Зонд будет находится на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей и собирать данные круглосуточно, приводит агентство сообщение базирующейся в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) Обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Основной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, а также солнечными вспышками и корональными выбросами массы. В установленное на нем оборудование войдут дисковый векторный магнитограф, жесткий рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.