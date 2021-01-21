Китай собрался запустить первый солнечный зонд 

Китай планирует осуществить запуск своего первого солнечного зонда ASO-S в первой половине 2022 года.
Срок работы аппарата, который весит 1 тыс. килограмм, составит по меньшей мере четыре года. Зонд будет находится на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей и собирать данные круглосуточно, приводит агентство сообщение базирующейся в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) Обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Основной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, а также солнечными вспышками и корональными выбросами массы. В установленное на нем оборудование войдут дисковый векторный магнитограф, жесткий рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.
Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а 3 декабря завершил операцию. 4 декабря возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта естественного спутника Земли. 6 декабря образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5».