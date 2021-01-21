Ученые заявили о разгадке тайны появления геоглифов Наски 

— Мы не только раскрыли тайну с помощью многочисленных убедительных доказательств, но мы также открыли систему, которая может спасти миллионы жизней во всем мире, — рассказал Эрмида. По его словам, линии Наски были созданы с использованием доинкской техники "сбор воды", сложная система контролировала поток воды в пустыне.