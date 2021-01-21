России есть три вакцины от коронавируса, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — успешно применяются уже сейчас в ходе массовой вакцинации. Все три препарата могут в короткие сроки обеспечить иммунитетом к COVID-19 от 70 до 80% населения страны.

Эксперты уверены, что в скором времени в стране будет выработан коллективный иммунитет. Но у трёх препаратов есть некоторые различия, отметили медики в беседе с газетой «Известия».

Так, первую зарегистрированную в РФ и в мире вакцину «Спутник V» назвали самой универсальной, она подходит большинству людей. «ЭпиВакКорона» — препарат, который безопасен для аллергиков. А «КовиВак», который сейчас ожидает регистрации, легче хранить и транспортировать, чем остальные вакцины — его не нужно держать в специальных холодильниках, с температурой ниже −18 градусов.

С помощью трёх вакцин это (выработать коллективный иммунитет. — NEWS.ru) удастся сделать намного быстрее, — рассказал изданию заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Он отметил, что иммунитет вырабатывается на определённый срок, поэтому три препарата можно будет чередовать.

Полное представление о действии каждой из вакцин и их отличиях будет получено примерно через год, подвели итог эксперты.

Удостовериться в отсутствии в организме воспалительных процессов желательно перед тем, как сделать прививку от коронавируса, предупредил врач. Как писал NEWS.ru, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспаления, желательно сдать общий анализ крови и «биохимию».