Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне и Марсе 

Несмотря на то, что и спутник Земли, и Красная планета пока не освоены человеком, люди уже готовятся добывать там полезные ископаемые.

Пока россияне не побывали ни на Луне, ни на Марсе, но когда космонавты там появятся, то у них будет прибор для поиска полезных ископаемых в поверхности Луны и Марса.

Человечество готовится к возвращению на Луну и активно движется к тому, чтобы освоить Марс, а параллельно с подготовкой этих космических миссий специалисты разрабатывают оборудование для работы на других планетах. В частности, в России создали прототип прибора для поиска полезных ископаемых.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединённом институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает. Прибор лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров. В российской космической программе предусмотрено создание «Лунохода-Геолога». Для такого аппарата мы этот прибор будем предлагать», — приводит РИА Новости слова заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Высокую точность определения материалов в российской разработке обеспечит сочетание гамма-детектора, анализирующего состав вещества, и детектора частиц космических лучей и самого лунохода, провоцирующих загрязняющее гамма-излучение от пород на поверхности планеты. Как отмечают разработчики, прибор позволит определять ключевые элементы на глубине до 1 метра, а кроме того луноход сможет искать редкоземельные или благородные металлы.