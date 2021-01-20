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Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне и Марсе 

Популярная механика 1 час назад
Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне и Марсе
Фото: NASA
Несмотря на то, что и спутник Земли, и Красная планета пока не освоены человеком, люди уже готовятся добывать там полезные ископаемые.
Пока россияне не побывали ни на Луне, ни на Марсе, но когда космонавты там появятся, то у них будет прибор для поиска полезных ископаемых в поверхности Луны и Марса.
Человечество готовится к возвращению на Луну и активно движется к тому, чтобы освоить Марс, а параллельно с подготовкой этих космических миссий специалисты разрабатывают оборудование для работы на других планетах. В частности, в России создали прототип прибора для поиска полезных ископаемых.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединённом институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает. Прибор лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров. В российской космической программе предусмотрено создание «Лунохода-Геолога». Для такого аппарата мы этот прибор будем предлагать», — приводит РИА Новости слова заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Высокую точность определения материалов в российской разработке обеспечит сочетание гамма-детектора, анализирующего состав вещества, и детектора частиц космических лучей и самого лунохода, провоцирующих загрязняющее гамма-излучение от пород на поверхности планеты. Как отмечают разработчики, прибор позволит определять ключевые элементы на глубине до 1 метра, а кроме того луноход сможет искать редкоземельные или благородные металлы.
Напомним, ранее Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) анонсировал сразу несколько вариантов ракеты «Лидер», которая должна помочь российским космонавтам облететь вокруг Луны, оказаться на спутнике Земли и отправиться к Марсу. При этом даже ориентировочных сроков российской экспедиции к Красной планете не озвучено.
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Комментарии
Наука и техника , Игорь Митрофанов , ГРЦ Макеева , РАН , РИА Новости
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