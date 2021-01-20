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Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
Фото: © XanderSt/Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор требует от социальной сети TikTok прекратить распространение противоправной информации для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что в TikTok распространяются материалы с "призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях".
Ведомство также обратилось ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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