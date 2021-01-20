Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2» 

Два новейших навигационных спутника «Глонасс-К2» будут запущены на орбиту в 2021 году, сообщили в Роскосмосе.
Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Сергея Коблова
«В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2», — передает ТАСС текст статьи.
Напомним, в сентябре Тестоедов рассказал, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.