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Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2»
Фото: РИА Новости
Два новейших навигационных спутника «Глонасс-К2» будут запущены на орбиту в 2021 году, сообщили в Роскосмосе.
Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Сергея Коблова

«В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2», — передает ТАСС текст статьи.

Напомним, в сентябре Тестоедов рассказал, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.
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Наука и техника , Сергей Коблов , Юрий Урличич , Николай Тестоедов , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , ЦНИИМАШ , ИТАР-ТАСС
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