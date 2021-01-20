Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2» 

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Два новейших навигационных спутника «Глонасс-К2» будут запущены на орбиту в 2021 году, сообщили в Роскосмосе.

«В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2», — передает ТАСС текст статьи.