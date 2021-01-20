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Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения
Фото: РИА Новости
Обновленный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-NEW) получит новую и более надежную систему электроснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" создаст новейшую систему электроснабжения для авиалайнеров SSJ-NEW. Система получит цифровое управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и режимов полета", — говорится в сообщении.

Госкорпорация отмечает, что цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с максимальной эффективностью.
Разработчик системы электроснабжения — АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" холдинга "Технодинамика". Образцы для летных испытаний планируется поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом-графиком программы SSJ-NEW.

"Функции реконфигурации новой системы электроснабжения для самолета SSJ-NEW увеличат ее надежность и срок службы. Благодаря использованию инновационных решений, разработка "Технодинамики" будет обладать большими энергетическими характеристиками по сравнению с аналогами предыдущего поколения и станет еще одним значимым шагом в развитии отечественных авиационных систем. Поставка прототипов планируется в конце 2021 года", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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Наука и техника , Игорь Насенков , Ростех , Технодинамика , РИА Новости
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