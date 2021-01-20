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Москва

В Млечном Пути обнаружили большие «волны» 

Москва24 и ещё 1 4 часа назад
В Млечном Пути обнаружили большие «волны»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые смогли представить самую полную на сегодняшний день картину деформации нашей галактики. Это удалось сделать благодаря измерению "волн", проходящих по Млечному Пути, сообщает "Мир.24".
До этого спиральные галактики, такие как Млечный Путь, представлялись в виде тонкого диска, вращающегося вокруг центра. По словам ученых из Университета Вирджинии, все гораздо сложнее.
Выяснилось, что у 50-70% спиральных галактик, в числе которых Млечный Путь, диск с большим изгибом, который нельзя увидеть с Земли. Это можно сделать только если проследить за положением и движением звезд во всей галактике.
Согласно исследованию ученых, Млечный Путь подвергается деформации каждые 440 миллионов лет.

"Это можно сравнить с "волной" на трибунах стадиона. Звезды движутся вверх и вниз", — отметил ведущий автор исследования Синьлун Чэн из Университета Вирджинии.

По мнению специалистов, волны могли появиться из-за сравнительно недавнего столкновения Млечного Пути с другой галактикой. Оно создало гравитационную рябь, которая продолжает двигаться и в наше время.
Ранее космический телескоп "Хаббл" обнаружил струи газа, исходящие от места взрыва сверхновой в галактике Малое Магелланово Облако — спутнике Млечного Пути.
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Наука и техника , США
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